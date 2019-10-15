Браво Шева, гордимся командой! Реакция соцсетей на выход сборной Украины на Евро-2020

Грех большой хоть на что-то жаловаться после такого матча. Мы победили официальных и неофициальных (Лига Наций) одновременно чемпионов Европы. Иногда играли хорошо, два забили, еще могли. Куража и эмоций выше облаков. Просто не ... https://t.co/elfzQ4k8PN