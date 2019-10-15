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Espreso.tvСпортБраво Шева, гордимся командой! Реакция соцсетей на выход сборной Украины на Евро-2020

Браво Шева, гордимся командой! Реакция соцсетей на выход сборной Украины на Евро-2020


фото: REUTERS
Украинцы в соцсетях восторгаются победой над действующими чемпионами Европы португальцами и досрочным выходом команды на Евро-2020

Об этом сообщает Еспрессо.TV .

 

 

 
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