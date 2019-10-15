Браво Шева, гордимся командой! Реакция соцсетей на выход сборной Украины на Евро-2020
Об этом сообщает Еспрессо.TV .
VICTORY- Andriy Shevchenko (@ jksheva7) October 14, 2019
Ukrainian National team has qualified for EURO 2020 !!! #Ukraine # МиЗбирна #EuropeanQualifiers # EURO2020 pic.twitter.com/vElnWZMccS
В этом цикле команда постепенно становилась такой, какой хотел ее видеть тренерский штаб. Поздравляю всех с выходом сборной на чемпионат Европы.- Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) October 14, 2019
Мы - на Евро-2020 !!! Я горжусь нашей сборной! Я горжусь стилем футбола, которым она уверенно прошла квалификацию! Я горжусь нашим главным тренером Андреем Шевченко и его штабом! Слава Украине!!!- Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) October 14, 2019
Украина едет на Чемпионат Европы !!! Это очень круто!- Levchenko Evgeniy (@elevchenko) October 14, 2019
Грех большой хоть на что-то жаловаться после такого матча. Мы победили официальных и неофициальных (Лига Наций) одновременно чемпионов Европы. Иногда играли хорошо, два забили, еще могли. Куража и эмоций выше облаков. Просто не ... https://t.co/elfzQ4k8PN- Roberto Morales Munoz (@r_moralesmunoz) October 14, 201
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