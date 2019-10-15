Боевики ОРДЛО не отвели от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, - Олифер

15 октября, 2019, 18:45

Незаконные вооруженные формирования ОРДЛО не отводять от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер написала в Facebook.

"Вопреки Минским договоренностям, НВФ ОРДЛО продолжают систематически нарушать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в том числе в районе Золотого и Петровского, где должно состояться разведение сил. Украинская сторона четко отметила: такое разведение может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках. Несмотря на обязательства, НВФ ОРДЛО не отводит от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы ", - пишет пресс-секретарь.

По ее словам, украинская сторона подчеркнула необходимость демилитаризации Кальмиусского, Новоазовска, Саханки, Кумачового, где должно быть отведено тяжелое вооружение и техника.

"Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигрупировок "Л/ДНР", полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы ", - напомнила Олифер.