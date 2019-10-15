+24: Украина в среду будет одной из самых теплых в Европе, - Диденко
15 октября, 2019, 11:47
Температура воздуха в течение среды, 16 октября, будет достигать + 18 + 24 градусов
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Украина 16 октября будет одной из самых теплых в Европе", - спрогнозировала госпожа синоптик.
Отмечается, что дожди и в дальнейшем Украину будут обходить, будет преобладать сухая ясная погода.
Наиболее вероятные туманы завтра на Востоке, Юге, в Центре и вокруг Карпат. Видимость в туманах будет ухудшаться до 300-500 метров.
В Киеве среда будет сухой, солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов. Ночью будет + 6 + 12 градусов.
Наталья Диденко рассказала, что такая погода продлится до конца недели, с небольшими колебаниями температуры воздуха.
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