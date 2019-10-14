Жеваго отрицает все обвинения
14 октября, 2019, 14:06
Украинский бизнесмен, эксвладелец банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго решительно отвергает любые обвинения в его адрес
Об этом говорится в заявлении совета директоров компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.
"Совет директоров был проинформирован о том, что господину Жеваго не было вручено никаких юридических сообщений", - говорится в документе, обнародованном на Лондонской фондовой бирже 14 октября.
Совет директоров Ferrexpo отмечает, что внимательно следит за ситуацией и будет предпринимать все действия, которые нужны в интересах всех акционеров и компании.
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