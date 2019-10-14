Жеваго отрицает все обвинения

14 октября, 2019, 14:06

Украинский бизнесмен, эксвладелец банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго решительно отвергает любые обвинения в его адрес

Об этом говорится в заявлении совета директоров компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

"Совет директоров был проинформирован о том, что господину Жеваго не было вручено никаких юридических сообщений", - говорится в документе, обнародованном на Лондонской фондовой бирже 14 октября.

Совет директоров Ferrexpo отмечает, что внимательно следит за ситуацией и будет предпринимать все действия, которые нужны в интересах всех акционеров и компании.