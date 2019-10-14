 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский встретился с военными ООС и поблагодарил за "мирный сон в украинских городах и селах"

Зеленский встретился с военными ООС и поблагодарил за "мирный сон в украинских городах и селах"

По случаю Дня защитника Украины президент поздравил военнослужащих с праздником и поблагодарил их

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Нашему государству пришлось заплатить слишком дорогую цену: потерять часть территории и самое главное - потерять тысячи наших героев, тысячи украинцев", - сказал Зеленский, выступая перед военными.

Аннексию Крыма и войну на Донбассе он назвал "шоковой терапией", потрясениями, которые стали определяющими и историческими.

"Сегодня мы намного сильнее и крепче. Юные ребята и девушки, которые еще вчера пошли защищать Украину, пошли защищать Матушку без бронежилетов и в кроссовках, сегодня это возмужавшие, закаленные и умелые рыцари, стоящие на страже безопасности Украины. Наша Конституция говорит, что Украина независимое, унитарное и демократическое государство. И если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, то ему придется иметь дело с вами - нашими Защитниками. Защитниками с большой буквы", - подчеркнул президент, обращаясь к военнослужащим.

Он также отметил, что сегодня все должны просто поблагодарить украинских защитников.

"Единственное, что сегодня должен сказать и президент, и каждый украинец - это просто спасибо! За вашу отвагу и доблесть. По характер, дух, волю и выдержку. За мирный сон в украинских городах и селах. За то, что держите небо", - добавил Зеленский.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 октября, 2019 понедельник

13 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

14 октября, 2019 понедельник

13 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать