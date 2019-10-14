Зеленский встретился с военными ООС и поблагодарил за "мирный сон в украинских городах и селах"

14 октября, 2019, 16:12

По случаю Дня защитника Украины президент поздравил военнослужащих с праздником и поблагодарил их

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Нашему государству пришлось заплатить слишком дорогую цену: потерять часть территории и самое главное - потерять тысячи наших героев, тысячи украинцев", - сказал Зеленский, выступая перед военными.

Аннексию Крыма и войну на Донбассе он назвал "шоковой терапией", потрясениями, которые стали определяющими и историческими.

"Сегодня мы намного сильнее и крепче. Юные ребята и девушки, которые еще вчера пошли защищать Украину, пошли защищать Матушку без бронежилетов и в кроссовках, сегодня это возмужавшие, закаленные и умелые рыцари, стоящие на страже безопасности Украины. Наша Конституция говорит, что Украина независимое, унитарное и демократическое государство. И если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, то ему придется иметь дело с вами - нашими Защитниками. Защитниками с большой буквы", - подчеркнул президент, обращаясь к военнослужащим.

Он также отметил, что сегодня все должны просто поблагодарить украинских защитников.

"Единственное, что сегодня должен сказать и президент, и каждый украинец - это просто спасибо! За вашу отвагу и доблесть. По характер, дух, волю и выдержку. За мирный сон в украинских городах и селах. За то, что держите небо", - добавил Зеленский.