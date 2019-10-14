Заключение ООН: РФ нарушает Женевские конвенции и пытается заменить население Крыма

14 октября, 2019, 21:20

В ООН признали, что Россия поощряет перемещения собственного населения на аннексированный полуостров, что является явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма

Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко во время презентации доклада генсека ООН Антониу Гутерриша о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, сообщает "Укринформ" .

"Согласно докладу (генсека ООН, - ред.), Российская Федерация поощряет перемещения собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма", - заявил глава Украинского представительства при ООН.

В этой связи Ельченко отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов от ООН, направленных на прекращение этих незаконных действий со стороны России, а также на предотвращение последствий подобной деятельности оккупационных властей.

Доклад генсека ООН о состоянии выполнения украинской резолюции по защите прав человека во временно оккупированном Крыму была озвучена в понедельник на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН. В этой связи Ельченко поблагодарил руководство Организации за подготовку документа, а также за выпуск других докладов по Крыму.

Ельченко, кроме того, обратил особое внимание на основные причины нарушений прав человека в Крыму, а именно на иностранную агрессию и временную оккупацию Россией украинского полуострова.