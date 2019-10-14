Заключение ООН: РФ нарушает Женевские конвенции и пытается заменить население Крыма
Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко во время презентации доклада генсека ООН Антониу Гутерриша о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, сообщает "Укринформ" .
"Согласно докладу (генсека ООН, - ред.), Российская Федерация поощряет перемещения собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма", - заявил глава Украинского представительства при ООН.
В этой связи Ельченко отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов от ООН, направленных на прекращение этих незаконных действий со стороны России, а также на предотвращение последствий подобной деятельности оккупационных властей.
Доклад генсека ООН о состоянии выполнения украинской резолюции по защите прав человека во временно оккупированном Крыму была озвучена в понедельник на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН. В этой связи Ельченко поблагодарил руководство Организации за подготовку документа, а также за выпуск других докладов по Крыму.
Ельченко, кроме того, обратил особое внимание на основные причины нарушений прав человека в Крыму, а именно на иностранную агрессию и временную оккупацию Россией украинского полуострова.
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