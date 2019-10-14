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Espreso.tvЭкономикаЗа исследования способов борьбы против нищеты: объявлены победители Нобелевской премии по экономике

За исследования способов борьбы против нищеты: объявлены победители Нобелевской премии по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам в 2019 году стали Майкл Креймер из США, Абиджит Банерджи из Индии и Эстер Дюфло из Франции

Об этом сообщается в Twitter Нобелевской премии.

Как отметили в понедельник в Шведской королевской академии наук, эти три экономиста стали лауреатами премии за "их экспериментальный подход к облегчению глобальной нищеты". Лауреаты представили новый подход к тому, как получить ответы на вопросы о том, как лучше бороться с бедностью.

Исследование Банерджи, Креймера и Дюфло, в частности, позволили улучшить программы образования для более 5 млн детей в Индии, а также содействовали предоставлению субсидий на профилактическую медицинскую помощь во многих странах.

Дюфло, родившаяся в 1972 году, стала самым молодым в истории лауреатом премии по экономике, а также - только второй женщиной, которой присуждена эта премия. В 2009 году первой женщиной-лауреатом премии по экономике стала Элинор Остром.

В 2018 году лауреатами премии стали американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Ромер. Тогда премию экономистам присудили за "интеграцию инновации и влияния климата с экономическим ростом".

Премию шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, которую неофициально называют Нобелевской премией по экономике, вручают с 1969 года.

Премию учредил Банк Швеции к своему 300-летнему юбилею, она не является одной из премий, на которые предусматривал выделение средств Нобель. Несмотря на это, лауреатов премии по экономике объявляют вместе с лауреатами премии по физике, химии, медицине, литературе и мира. Объявление лауреатов премии по экономике завершает нобелевская неделя.

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