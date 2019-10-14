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Espreso.tvОбществоВойна с РФ, реформы, Будапештский меморандум: ПА НАТО приняла доклад по Украине

Война с РФ, реформы, Будапештский меморандум: ПА НАТО приняла доклад по Украине

Парламентская Ассамблея Североатлантического альянса приняла доклад и резолюцию по Украине

Об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации в ПА НАТО, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев.

"Сегодня приняли доклад по Украине. В ней нашими канадскими коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ по российско-украинской войны, экономических реформ, реформ в сфере обороны и безопасности, ситуации со свободой слова. Мы предложили поправки по терминологии (ведь важно называть вещи своими именами), а также несколько проапдейтили статус дел с реформами в Украине. За последние 1,5 месяца было принято много необходимых законов. Поэтому евроатлантическое сообщество должно об этом узнать. Все важные правки, внесенные нами, были учтены ", - написал Чернев.

Нардеп отметил, что при обсуждении Украину поддержали Литва, США, Грузия и Турция.

Кроме того, украинская делегация предложила добавить в резолютивную часть доклада напоминание о невыполнении Будапешткого меморандума. Также важные для Украины правки включили и в доклад о киберугрозах.

"В резолюцию к докладу об угрозе распространения ядерного вооружения мы внесли важный пункт по напоминанию о невыполнении Будапеського меморандума. Ну, и чтобы два раза не вставать, - важные для нас поправки были приняты и в доклад о киберугрозах", - добавил Чернев.

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