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Espreso.tvОбществоВооруженные формирования РФ за сутки 7 раз обстреляли украинские позиции, - штаб

Вооруженные формирования РФ за сутки 7 раз обстреляли украинские позиции, - штаб

Пророссийские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия

Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевска - с автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского по направлению Саханки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Водяного по направлению Пикузов - из вооружения БМП-1; неподалеку Опытно по направлению Веселого - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Свободного по направлению Золотого-5 с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

13 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку Новолуганского, Золотого, Песков, Водяного, Павлополя, Чермалыка, Пищевика, Светлодарска, Попасной, Зайцевого, Луганского, Южного и Крымского.

Российские оккупационные войска, имитируя к этому готовность провести разведение сил и средств, вчера коварно совершили обстрел из гранатометов различных систем на участке разведения №2 - Золотое-4. Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении ситуации.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

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