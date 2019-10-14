В Польше на выборах побеждает правящая партия "Право и справедливость", - экзит-полы

14 октября, 2019, 15:13

Польская правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) побеждает на выборах, которые прошли 13 октября, и сохраняет власть

Об этом сообщает "ВВС Украина".

По данным экзит-полов, в воскресенье за консервативную ПиС проголосовали 43,6% избирателей - этого достаточно, чтобы партия сформировала большинство в нижней палате парламента.

Ее главные соперники с центристской "Гражданской платформы" получили 27,4%.

Из-за противоречивой политики ПиС по правовой реформе, государственным медиа и правам геев Варшава находится в натянутых отношениях с ЕС.

"Мы победили, - триумфально заявил лидер ПиС Ярослав Качиньский во время встречи со сторонниками в штабе партии. - У нас впереди еще четыре года тяжелого труда. Польша еще меняется, и поменяется к лучшему".

Явка на выборах превысила 60% - это самый высокий показатель за последние годы. Официальные результаты выборов должны объявить позже в понедельник.

Если цифры экзит-полов подтвердятся, то у ПиС будет 239 депутатов из 460 возможных в нижней палате парламента.

По этим же расчетам, у "Гражданской платформы" будет 130 мандатов, а у социалистов из "левых", которые заняли третье место, 43 места.

"Левица" - коалиция левых партий. Они также довольны результатом, ведь четыре года левые силы не смогли попасть в парламент из-за внутренней конкуренции.

Роберт Бидрон, один из трех лидеров левого блока и первый открытый гей-политик в Польше, заявил: "Мы возвращаемся в парламент. Мы возвращаемся туда, где всегда должны быть польские левые".

Права ЛГБТ-сообщества стали одной из главных тем выборов. ПиС и Католическая церковь в Польше настаивают, что расширение прав геев является угрозой для традиционных польских ценностей.

В Евросоюзе также раскритиковали правовую реформу в Польше, которая, по мнению Брюсселя, привела к тому, что ПиС получила политический контроль над Верховным судом.

Еврокомиссия заявила, что эти изменения поставили под сомнение верховенство права в стране.

В "Праве и справедливости", напротив, настаивают, что так суд стал более эффективным и отошел от наследства коммунистической эры.

"ПиС" также выступает за ограничение иммиграции и с жесткой позицией по историческим вопросам.

Об Украине в программе "ПиС" упоминается в контексте поддержки ее евроинтеграционных стремлений: "Мы выступаем за расширение Евросоюза на Западных Балканах и определение реальных перспектив для восточноевропейских стран (Грузия, Украина, Молдова)",

В то же время акцентируется на "постулате правды" о политике памяти стран-соседей - России, Германии и Украины, от которых правительство "ПиС" фактически требует признать присущее ему видение трагических исторических событий прошлого. В отношениях с Украиной это уже приводило к похолоданию, из-за провала исторического диалога.