В Киеве проходит акция в поддержку осужденного в Италии нацгвардейця Маркива
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Участники акции собрались на митинг в центре столицы. В акции принял участие освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов.
Митингующие с портретами Маркива произносят речи и выкрикивают лозунг "Свободу Виталию Маркиву!"
Напомним, 12 июля суд Италии приговорил украинского нацгвардийця Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве на Донбассе журналиста Андреа Рокелле.
Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что итальянская сторона проигнорировала все предложения Украины о сотрудничестве в расследовании дела о гибели Рокелле, в убийстве которого обвинили Маркива.
Посол Украины в Италии назвал приговор "масштабной российской спецоперацией" .
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
-
Читайте также
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове