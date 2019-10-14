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Espreso.tvОбществоВ Киеве проходит акция в поддержку осужденного в Италии нацгвардейця Маркива

В Киеве проходит акция в поддержку осужденного в Италии нацгвардейця Маркива


фото: 24tv.ua
В понедельник, 14 октября, в Киеве началась акция в поддержку осужденного в Италии украинского нацгвардийця Виталия Маркива

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Участники акции собрались на митинг в центре столицы. В акции принял участие освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов.

Митингующие с портретами Маркива произносят речи и выкрикивают лозунг "Свободу Виталию Маркиву!"

Напомним, 12 июля суд Италии приговорил украинского нацгвардийця Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве на Донбассе журналиста Андреа Рокелле.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что итальянская сторона проигнорировала все предложения Украины о сотрудничестве в расследовании дела о гибели Рокелле, в убийстве которого обвинили Маркива.

Посол Украины в Италии назвал приговор "масштабной российской спецоперацией" .

 

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