В Киеве неизвестный "подрезал" автобус, который из-за этого врезался в столб. Есть пострадавшая

14 октября, 2019, 10:12

В понедельник, 14 октября, в Шевченковском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля, который уехал с места аварии

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо" .

Происшествие произошло на ул. Ильенко. По словам водителя маршрутки, он только отъехал от остановки общественного транспорта, когда вдруг его "подрезал" автомобиль, который после этого скрылся в неизвестном направлении. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса вывернул руль вправо, в результате чего маршрутка врезалась в столб. От удара столб упал.

В автобусе находилось четыре человека, пострадала одна женщина, которую забрали в больницу медики "скорой".

На месте происшествия работают полицейские. Из-за сбитого столба была повреждена контактная сеть троллейбусов, поэтому они не работают на участке от Майдана Незалежности до Лукьяновки или, возможно, до Дорогожичей. Последствия аварии устраняют несколько ремонтных бригад из электродепо.