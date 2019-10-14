В ЕС заявили, что выборы на Донбассе не могут состояться, пока территория оккупирована, - Пристайко

14 октября, 2019, 18:23

Все министры МИД стран-членов Евросоюза считают, что выборы на Донбассе не должны быть вопреки украинскому законодательству

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко по результатам встречи с главами МИД стран-членов Евросоюза в Люксембурге, сообщает " Укринформ".

В Евросоюзе четко поддерживают возможность проведения местных выборов на востоке Украины только при условии вывода российских военных формирований и восстановления контроля на границе.

"Все министры, как один, говорили, в понимании той "формулы Штайнмайера", которая предусматривает, что состоятся выборы и может заработать специальный статус (отдельных районов на Донбассе - ред.), что это не должно быть вопреки украинскому законодательству, не должно быть вопреки высоким стандартам ОБСЕ. Эти выборы не могут происходить, когда территория оккупирована. Они не могут происходить, когда на территории иностранные военные формирования. Они не могут происходить без восстановления украинской стороной контроля на границе", - пояснил глава МИД Украины.

Пристайко отметил, что министры иностранных дел договорились поддерживать совместную связь ради урегулирования ситуации на востоке Украины.

Министр также сообщил, что договорился о взаимодействии и о первых шагах с последующим высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосепом Боррелем продолжать курс Украины на европейскую интеграцию.

"Украина продолжит выбранный курс, который зафиксирован в Конституции. Реформы в государстве, которые являются сложными, быстрыми, болезненными, поддержанны Евросоюзом. Вместе с тем европейская сторона указывает на необходимость соблюдения правильности процедур, учета интересов всех участников украинской политической жизни", - подчеркнул Пристайко.