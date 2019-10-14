Символ памяти о погибших: в Харькове открыли памятник воинам АТО

14 октября, 2019, 16:45

В День Защитника Украины в Харькове установили памятник в память о погибших в войне на Донбассе украинских воинах

Об этом сообщает пресс служба Харьковского горсовета.

14 октября на площади Защитников Украины в Харькове открыли памятник защитникам Украины, погибшим в зоне АТО.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, руководство областных органов власти, участники и ветераны АТО, представители дипломатических учреждений, общественных организаций, духовенства, студенты, жители и гости города.

Как отметила Светлана Горбунова-Рубан, открытие памятника является знаковым событием для харьковчан, а сам монумент - символ памяти о всех погибших за мир на украинской земле.

Перед собравшимися выступили творческие коллективы города, после чего участники возложили цветы к памятнику защитникам Украины и почтили память погибших воинов минутой молчания.

Обсуждение концепции памятника, установку которого инициировала общественность, продолжалось около трех лет. Так, центральным элементом монумента стал куб, который воплощает целостность и силу государства. Рядом установлено 14 стел со строками из стихотворения Владимира Сосюры "Любіть Україну", символизирующие год начала войны.

14 октября в Украине отмечаются три праздника - День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы и День украинского казачества, которое издавна считали Богородицу своей заступницей.