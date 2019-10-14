Сутки в зоне ООС: 21 обстрел, оккупанты применили запрещенное оружие

14 октября, 2019, 08:21

В воскресенье, 13 октября, российские военные на Донбассе 21 раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинские позиции у села Пески из 82-мм миномета, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Павлополя - из 82-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов, под Чермалыком - из станковых автоматических гранатометов, у Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы обстреляли Объединенные силы вблизи Новолуганского из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Золотого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у Светлодарска и Попасной - из автоматических станковых гранатометов, неподалеку Зайцева - из вооружения БМП-1, в районе Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, недалеко от Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Крымского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

С начала суток 14 октября по состоянию на 7:00 российские оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли украинские позиции неподалеку Новотроицкого из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, около Лебединского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли Объединенные силы из РПГ и стрелкового оружия в районе хутора Свободный.

В результате этих обстрелов потерь со стороны украинских военных также не зафиксировано.