Спекуляции на тему возможного вмешательства Украины в американские выборы - это суицид, - Чалый

14 октября, 2019, 19:37

Бывший посол Украины в США предостерегает от возобновления спекуляций на тему возможного вмешательства Украины в американские выборы, поскольку, по его мнению, в работе с Вашингтоном "это - суицид"

Об этом Валерий Чалый заявил в интервью изданию LB.ua.

"Что касается так называемого вмешательства Украины в выборы в США, то этот вопрос был снят. А сейчас снова есть попытка реанимировать эту тему в информационном пространстве США. Посольство пыталось минимизировать такие оценки", - сказал он.

Экс-посол отметил, что когда речь шла о деле экс-главы штаба Трампа Пола Манафорта, то он обращался к американским каналам с просьбой, чтобы те обратили внимание на то, что все сделки Манафорт совершал во времена президентства Януковича.

"Я настаивал на том, чтобы называли имя именно Януковича, а не просто говорили "президент Украины". Потому что можно запутаться, какой именно президент - Янукович, Порошенко, Зеленский - был частью тех коррупционных процессов. Я бы предостерег "горячие головы" от возобновления спекуляций на тему вмешательства Украины в американские выборы. В работе с Соединенными Штатами это - суицид", - подчеркнул Чалый.