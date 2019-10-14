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Espreso.tvОбщество"Крымчанин, жди Украину". На Покрову на въезде в оккупированный полуостров проводилась разъяснительная работа

"Крымчанин, жди Украину". На Покрову на въезде в оккупированный полуостров проводилась разъяснительная работа

Мир в Украине и Европе восстанавливать следует начинать не с Донбасса, а с Крыма. Именно его аннексия положила начало войне на Донбассе. Тогда же Украина сдержала продвижение России в Европе

Об этом на Покрову, 14 октября 2019 года, национал-патриоты рассказывали на КПВВ "Чонгар", на административной границе с захваченным русскими украинской Автономной Республикой Крым, передает Эспрессо.TV .

Как говорится на Facebook-странице организаторов акции, в частности:

  • разъясняли гостям Крыма, что Украина скоро вернется, и просили распространять информацию;
  • поздравляли украинских пограничников с праздником Дня Защитника Украины;
  • провели лекцию об историческом опыте возвращения Крыма Петра Болбочана.

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