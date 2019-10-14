"Крымчанин, жди Украину". На Покрову на въезде в оккупированный полуостров проводилась разъяснительная работа

14 октября, 2019, 22:05

Мир в Украине и Европе восстанавливать следует начинать не с Донбасса, а с Крыма. Именно его аннексия положила начало войне на Донбассе. Тогда же Украина сдержала продвижение России в Европе

Об этом на Покрову, 14 октября 2019 года, национал-патриоты рассказывали на КПВВ "Чонгар", на административной границе с захваченным русскими украинской Автономной Республикой Крым, передает Эспрессо.TV .

Как говорится на Facebook-странице организаторов акции, в частности:

разъясняли гостям Крыма, что Украина скоро вернется, и просили распространять информацию;

поздравляли украинских пограничников с праздником Дня Защитника Украины;

провели лекцию об историческом опыте возвращения Крыма Петра Болбочана.