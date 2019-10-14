"Крымчанин, жди Украину". На Покрову на въезде в оккупированный полуостров проводилась разъяснительная работа
14 октября, 2019, 22:05
Мир в Украине и Европе восстанавливать следует начинать не с Донбасса, а с Крыма. Именно его аннексия положила начало войне на Донбассе. Тогда же Украина сдержала продвижение России в Европе
Об этом на Покрову, 14 октября 2019 года, национал-патриоты рассказывали на КПВВ "Чонгар", на административной границе с захваченным русскими украинской Автономной Республикой Крым, передает Эспрессо.TV .
Как говорится на Facebook-странице организаторов акции, в частности:
- разъясняли гостям Крыма, что Украина скоро вернется, и просили распространять информацию;
- поздравляли украинских пограничников с праздником Дня Защитника Украины;
- провели лекцию об историческом опыте возвращения Крыма Петра Болбочана.
- Как уже сообщалось, в последние дни в Крыму начали появляться граффити с хэштегом # Сrimea_first ( "Сначала Крым") .
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