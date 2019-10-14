Пристайко пригласил главу ОБСЕ вместе посетить Станицу Луганскую
14 октября, 2019, 16:30
Глава МИД Украины и глава МИД Словакии, председательствующей в ОБСЕ, обсудили мир на Востоке Украины и усиление работы трехсторонней контактной группы
Об этом сообщили в пресс-службе Представительства Украины при ЕС.
"Конструктивный диалог с министром иностранных дел Словакии, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. В центре разговора - мир на востоке Украины и усиление работы трехсторонней контактной группы. Рассчитываем на активную роль ОБСЕ и помощь в противодействии агрессору", -заявил Вадим Пристайко.
Глава МИД Украины также сообщил, что пригласил словацкого коллегу Мирослава Лайчака посетить вместе Станицу Луганскую и осмотреть ход работ по восстановлению инфраструктуры.
Сейчас министр иностранных дел Украины Пристайко находится с рабочими визитами в Люксембурге и Брюсселе.
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