Пристайко пригласил главу ОБСЕ вместе посетить Станицу Луганскую

14 октября, 2019, 16:30

Глава МИД Украины и глава МИД Словакии, председательствующей в ОБСЕ, обсудили мир на Востоке Украины и усиление работы трехсторонней контактной группы

Об этом сообщили в пресс-службе Представительства Украины при ЕС.

"Конструктивный диалог с министром иностранных дел Словакии, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. В центре разговора - мир на востоке Украины и усиление работы трехсторонней контактной группы. Рассчитываем на активную роль ОБСЕ и помощь в противодействии агрессору", -заявил Вадим Пристайко.

Глава МИД Украины также сообщил, что пригласил словацкого коллегу Мирослава Лайчака посетить вместе Станицу Луганскую и осмотреть ход работ по восстановлению инфраструктуры.

Сейчас министр иностранных дел Украины Пристайко находится с рабочими визитами в Люксембурге и Брюсселе.