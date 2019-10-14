Появилось видео ДТП с участием "скорой" в Киеве, в которой умерло два человека

14 октября, 2019, 18:56

"Скорая", в которой находился больной ребенок, перевернулась, водитель скончался на месте, фельдшер погибла по дороге в больницу

Видео выложили проект Videoprobki.

В Киеве вчера вечером, 13 октября, произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля Peugeot, в результате которого погибли два человека.

Дорожные камеры проекту Videoprobki зафиксировали аварию ровно в 21:30. Скорая помощь ехала на красный свет по улице Маяковского в сторону бульвара Перова, а автомобиль Peugeot - из центра города по улице Ватутина на зеленый.

В результате столкновения с Peugeot машина скорой помощи, в которой находился больной ребенок, перевернулась.

Водитель "скорой" сильно ударился головой о правую стойку и погиб на месте. Двое врачей в критическом состоянии были госпитализированы. По дороге в больницу девушка-фельдшер скончалась.

Девочка с "скорой" и ее родители, которые были в салоне в момент удара, не получили тяжелых травм.

За рулем Peugeot находилась девушка, она везла двух детей. На данный момент известно, что их жизни ничего не угрожает.

По словам свидетелей, водитель машины скорой помощи включил сирену за несколько секунд до удара.

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