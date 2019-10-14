На Полтавщине задержали мужчину, который вынес из Свято-Успенского храма 2 мешка церковной утвари

14 октября, 2019, 17:56

Злоумышленник проник в помещение храма в селе Песчаное Кременчугского района через окно и планировал скрыться с 2 мешками похищенной храмовой утвари

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 октября. Исчезнуть с похищенным храмовым товаром подозреваемому помешали работники группы реагирования патрульной полиции.

Правоохранители установили 25-летнего мужчину меньше чем через полчаса после получения уведомления от диспетчера центра "102" о проникновении в храм.

Среди имущества, которое изъяла полиция при осмотре, были иконы, религиозные книги и другой церковный товар.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.