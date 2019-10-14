На акции "Нет капитуляции!" в Киеве зажгли файеры

14 октября, 2019, 19:44

Участники акции "Нет капитуляции!", которая проходит 14 октября в Киеве, зажгли файеры во время шествия по улице Крещатик до Майдана Независимости

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Ветераны колонной прошлись шествием от бульвара Шевченко, по Крещатику и пришли к Майдану Независимости, где планируют провести вече против капитуляции.

Во время шествия активисты выкрикивали лозунги "Слава нации, нет капитуляции!".

Участие в шествии ко Дню защитника Украины принимают ветераны, политики и бывшие политзаключенные.

Фото: Укринформ