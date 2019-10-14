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Espreso.tvОбществоНа акции "Нет капитуляции!" в Киеве зажгли файеры

На акции "Нет капитуляции!" в Киеве зажгли файеры


фото: Укрінформ
Участники акции "Нет капитуляции!", которая проходит 14 октября в Киеве, зажгли файеры во время шествия по улице Крещатик до Майдана Независимости

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Ветераны колонной прошлись шествием от бульвара Шевченко, по Крещатику и пришли к Майдану Независимости, где планируют провести вече против капитуляции.

Во время шествия активисты выкрикивали лозунги "Слава нации, нет капитуляции!".

Участие в шествии ко Дню защитника Украины принимают ветераны, политики и бывшие политзаключенные.

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Фото: Укринформ

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