На акции "Нет капитуляции!" в Киеве зажгли файеры
14 октября, 2019, 19:44
Участники акции "Нет капитуляции!", которая проходит 14 октября в Киеве, зажгли файеры во время шествия по улице Крещатик до Майдана Независимости
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Ветераны колонной прошлись шествием от бульвара Шевченко, по Крещатику и пришли к Майдану Независимости, где планируют провести вече против капитуляции.
Во время шествия активисты выкрикивали лозунги "Слава нации, нет капитуляции!".
Участие в шествии ко Дню защитника Украины принимают ветераны, политики и бывшие политзаключенные.
Фото: Укринформ
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