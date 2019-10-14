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Espreso.tvОбществоМогерини назвала "удовлетворительным" план урегулирования ситуации на Донбассе

Могерини назвала "удовлетворительным" план урегулирования ситуации на Донбассе

Евросоюз поддерживает шаги Украины по решению конфликта на Востоке Украины

Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила на пресс-конференции в Люксембурге, передает РБК-Украина.

Здесь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил план урегулирования на Донбассе.

"Мы увидели от него достаточно всеобъемлющий план и, я бы даже сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства относительно реформ, а также о том, как решать конфликт на Донбассе", - сказала Могерини.

Кроме того, она отметила, что Совет ЕС увидела "позитивное развитие ситуации".

"Мы увидели некоторое позитивное развитие и хотим поддержать его ... Мы подтвердили украинскому министру приверженность Европейского союза поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также приверженность поддержать порядок реформ", - добавила глава дипломатии ЕС.

Во время слушаний в Комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что Украина имеет четкие и понятные предпосылки для проведения выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей Украины после их освобождения от оккупации, а также "красные линии" , которые не будет переходить.

"Первое - Украина останется унитарным государством. Второе - она не будет менять свою Конституцию и вводить некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье - мы будем проводить выборы на этих территориях по украинскому закону и под наблюдением и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит. Это означает полный вывод российских войск, а также всех военизированных формирований, которые, вероятно, должны быть выведены самой Россией, и когда будет восстановлен контроль Украины над государственной границей ", - сказал Пристайко.

Все министры МИД стран-членов Евросоюза считают, что выборы на Донбассе не должны быть вопреки украинскому законодательству

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