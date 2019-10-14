Могерини назвала "удовлетворительным" план урегулирования ситуации на Донбассе

14 октября, 2019, 20:43

Евросоюз поддерживает шаги Украины по решению конфликта на Востоке Украины

Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила на пресс-конференции в Люксембурге, передает РБК-Украина.

Здесь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил план урегулирования на Донбассе.

"Мы увидели от него достаточно всеобъемлющий план и, я бы даже сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства относительно реформ, а также о том, как решать конфликт на Донбассе", - сказала Могерини.

Кроме того, она отметила, что Совет ЕС увидела "позитивное развитие ситуации".

"Мы увидели некоторое позитивное развитие и хотим поддержать его ... Мы подтвердили украинскому министру приверженность Европейского союза поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также приверженность поддержать порядок реформ", - добавила глава дипломатии ЕС.

Во время слушаний в Комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что Украина имеет четкие и понятные предпосылки для проведения выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей Украины после их освобождения от оккупации, а также "красные линии" , которые не будет переходить.

"Первое - Украина останется унитарным государством. Второе - она не будет менять свою Конституцию и вводить некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье - мы будем проводить выборы на этих территориях по украинскому закону и под наблюдением и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит. Это означает полный вывод российских войск, а также всех военизированных формирований, которые, вероятно, должны быть выведены самой Россией, и когда будет восстановлен контроль Украины над государственной границей ", - сказал Пристайко.

Все министры МИД стран-членов Евросоюза считают, что выборы на Донбассе не должны быть вопреки украинскому законодательству