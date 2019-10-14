Kyiv not Kiev: ВВС начала правильно писать название столицы Украины
Об этом сообщает ВВС NEWS Украина .
"ВВС продолжает рассматривать спорное англоязычное написание географических названий, учитывая восприятие нашей международной аудиторией. Поскольку "Kyiv" (а не "Kiev") сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, значительной частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными СМИ, мы решили перейти на это написание названия столицы Украины ", - говорится в заявлении компании.
Правильное написание столицы Украины на английском в текстах, на картах и в графиках внедряется на ВВС с 14 октября 2019 года, однако в течение нескольких месяцев переходного периода в англоязычных текстах может использоваться формулировка "Kyiv, formerly known as Kiev" ("Kyiv", ранее известный как "Kiev").
Украина закрепила транслитерацию Kyiv еще в 1995 году, после чего такое правописание использовали в украинских и международных нормативных актах, но в сферах негосударственных отношений такое написание использовалось не всегда.
- Напомним, ранее Совет США по географическим названиям утвердил правильное написание названия Киева на английском.
- Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель использовала в Twitter применявшуюся в советское время кальку с русского "Kiev", однако позже извинилась за неосмотрительность .
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