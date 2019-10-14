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Espreso.tvОбществоKyiv not Kiev: ВВС начала правильно писать название столицы Украины

Kyiv not Kiev: ВВС начала правильно писать название столицы Украины

Телерадиовещательная корпорация ВВС постановила изменить написание столицы Украины на английском языке с "Kiev" на "Kyiv"

Об этом сообщает ВВС NEWS Украина .

"ВВС продолжает рассматривать спорное англоязычное написание географических названий, учитывая восприятие нашей международной аудиторией. Поскольку "Kyiv" (а не "Kiev") сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, значительной частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными СМИ, мы решили перейти на это написание названия столицы Украины ", - говорится в заявлении компании.

Правильное написание столицы Украины на английском в текстах, на картах и в графиках внедряется на ВВС с 14 октября 2019 года, однако в течение нескольких месяцев переходного периода в англоязычных текстах может использоваться формулировка "Kyiv, formerly known as Kiev" ("Kyiv", ранее известный как "Kiev").

Украина закрепила транслитерацию Kyiv еще в 1995 году, после чего такое правописание использовали в украинских и международных нормативных актах, но в сферах негосударственных отношений такое написание использовалось не всегда.

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