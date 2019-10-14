Какой будет погода в ближайшие дни. Прогноз Натальи Диденко
Об этом сообщила в Facebook синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.
"Запад, север и северо-восток Европы находятся под влиянием серии циклонов - Sebastien, Rocco, Quentino, которые и обусловливают вокруг непогоду. А наша волшебная Lisbeth, наш антициклон, держит над Украиной солнце и тепло. Теплая погода удержится и завтра, 15 октября, и продлится еще всю неделю, немного снизив градусы на грядущие выходные ", - рассказала госпожа Диденко.
15 октября температура воздуха во всех областях Украины ожидается в пределах +17...+23°C.
Дождей не предвидится, однако возможны туманы.
"В Киеве 15 октября и практически до конца недели будет преобладать сухая малооблачная погода. Температура воздуха в дневные часы будет крутиться около +20°C, ночью ожидается +7...+ 11°C", - добавила госпожа Диденко.
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