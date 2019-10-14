Глава МИД Украины назвал "нормандскую" встречу "последним шансом" для РФ

14 октября, 2019, 17:32

Саммит "нормандской четверки" могут провести в середине ноября, заявил Вадим Пристайко, если боевики на оккупированных территориях будут соблюдать перемирие

Об этом министр иностранных дел сказал в Люксембурге во время выступления перед министрами иностранных дел ЕС, передает Reuters.

Вадим Пристайко заявил, что следующая встреча в нормандском формате будет "последним шансом" для России.

По его словам, саммит могут провести в середине ноября, если боевики на оккупированных территориях будут соблюдать перемирие.

"Я все еще надеюсь, иначе мы бы даже не попытались ... У нас есть некоторые даты ... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то в середине ноября", - сказал Пристайко.

Он также добавил, что Украина делает последнюю попытку "следовать по минскому пути".

"Мы открыто говорили всем, что делаем, пожалуй, последнюю честную попытку следовать по минскому пути. Если это не сработает, нам придется обратиться к плану", - отметил министр, не называя того "плана".