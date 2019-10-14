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Espreso.tvСпортЕвро-2020: расписание матчей и трансляций понедельника

Евро-2020: расписание матчей и трансляций понедельника


фото: UEFA
14 октября будут сыграны 7 матчей 8-го тура отбора на Евро-2020

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020, 8-й тур

14 октября

Группа A

21:45 Болгария - Англия

21:45 Косово - Черногория

Группа B

21:45 Украина - Португалия "Футбол 1"

21:45 Литва - Сербия

Группа H

21:45 Франция - Турция "Футбол 2"

21:45 Исландия - Андорра

21:45 Молдова - Албания

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