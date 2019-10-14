Евро-2020: расписание матчей и трансляций понедельника
14 октября, 2019, 08:00
14 октября будут сыграны 7 матчей 8-го тура отбора на Евро-2020
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020, 8-й тур
14 октября
Группа A
21:45 Болгария - Англия
21:45 Косово - Черногория
Группа B
21:45 Украина - Португалия "Футбол 1"
21:45 Литва - Сербия
Группа H
21:45 Франция - Турция "Футбол 2"
21:45 Исландия - Андорра
21:45 Молдова - Албания
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-