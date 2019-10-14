День защитника Украины: полиция предупредила об ограничении движения в центре Киева. КАРТА

14 октября, 2019, 11:20

В понедельник, 14 октября, из-за мероприятия по случаю Дня защитника Украины некоторые улицы в центре Киева будут перекрыты для транспорта

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"14 октября улицам столицы пройдут два шествия, по маршруту движения колонн проезд для транспорта будет временно перекрыт. Одна колонна пройдет по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая - от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции). После прохождения колонны движение по улицам будет сразу возобновляться ", - говорится в сообщении.

Ограничение движения будет касаться в частности части бульвара Тараса Шевченко, Крещатика, Прорезной, Аллеи Героев Небесной сотни, ул. Институтской, ул. Грушевского, ул. Банковой, ул. Шелковичной.