Британская певица Charli XCX сняла новый клип на Троещине
14 октября, 2019, 21:59
Съемки видео на песню "White Mercedes" британки Шарлотты Эммы Ейчисон, более известной как Charli XCX, проходили в одном из районов Киева
Новый клип обнародовали на официальном канале певицы в YouTube.
Главной локацией музыкального видео Charli XCX стал пустырь на Троещине. Именно эту местность уже давно оценили MØ, Paolo Nutini, Foals и многие другие зарубежных исполнителей, приезжающих в украинскую столицу снимать клипы.
В новом видео Charli XCX сначала поет внутри Мерседеса, подвешенного на подъемный кран, затем сидит на крыше пикапа, а затем наблюдает, как горит ее белое авто.
Сотрудничала британская команда с украинской продакшн-студией Radioaktive Film, которая и раньше помогала создавать клипы для зарубежных исполнителей.
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