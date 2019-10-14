Британская певица Charli XCX сняла новый клип на Троещине

14 октября, 2019, 21:59

Съемки видео на песню "White Mercedes" британки Шарлотты Эммы Ейчисон, более известной как Charli XCX, проходили в одном из районов Киева

Новый клип обнародовали на официальном канале певицы в YouTube.

Главной локацией музыкального видео Charli XCX стал пустырь на Троещине. Именно эту местность уже давно оценили MØ, Paolo Nutini, Foals и многие другие зарубежных исполнителей, приезжающих в украинскую столицу снимать клипы.

В новом видео Charli XCX сначала поет внутри Мерседеса, подвешенного на подъемный кран, затем сидит на крыше пикапа, а затем наблюдает, как горит ее белое авто.

Сотрудничала британская команда с украинской продакшн-студией Radioaktive Film, которая и раньше помогала создавать клипы для зарубежных исполнителей.