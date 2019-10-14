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Espreso.tvОбществоБританская певица Charli XCX сняла новый клип на Троещине

Британская певица Charli XCX сняла новый клип на Троещине

Съемки видео на песню "White Mercedes" британки Шарлотты Эммы Ейчисон, более известной как Charli XCX, проходили в одном из районов Киева

Новый клип обнародовали на официальном канале певицы в YouTube.

Главной локацией музыкального видео Charli XCX стал пустырь на Троещине. Именно эту местность уже давно оценили MØ, Paolo Nutini, Foals и многие другие зарубежных исполнителей, приезжающих в украинскую столицу снимать клипы.

В новом видео Charli XCX сначала поет внутри Мерседеса, подвешенного на подъемный кран, затем сидит на крыше пикапа, а затем наблюдает, как горит ее белое авто.

Сотрудничала британская команда с украинской продакшн-студией Radioaktive Film, которая и раньше помогала создавать клипы для зарубежных исполнителей.

 

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