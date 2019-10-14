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Espreso.tvОбществоБоится агрессор, оглядываются капитулянты: Порошенко поздравил армию с Днем защитника Украины

Боится агрессор, оглядываются капитулянты: Порошенко поздравил армию с Днем защитника Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских военных с Днем защитника Украины

Поздравления Порошенко обнародовал в соцсетях.

"Искренне поздравляю наших воинов с Днем защитника Украины! Слава Украине!" - написал Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" подчеркнул, что украинская армия является сдерживающим фактором как для внешнего агрессора, так и для потенциальных коллаборационистов в стране.

"Трудно даже представить, еще в 2014 году, когда зеленые человечки уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю - 23 февраля. За пять лет 14 октября врезалось в украинскую историческую память. Следовательно, решение о новом празднике было правильным. Украинский народ уважает свою армию и гордится ею. Ее боится агрессор. На нее со страхом оглядываются капитулянты. Она выставила для них жирные красные линии, - и горе тому, кто их пересечет ", - подытожил Порошенко.

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