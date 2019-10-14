Андрей Белецкий выступил с ультиматумом на Майдане: даем власти 10 суток

14 октября, 2019, 18:50

Глава политической партии "Национальный корпус", первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий от имени веча "Нет - капитуляции!" выступил с ультиматумом в адрес президента Владимира Зеленского и его команды

Об этом он заявил в итоговой части многотысячного вече на Майдане Независимости в Киеве, состоявшемся вечером в понедельник, 14 октября 2019 года, в День Защитника Украины и праздник Покрова, передает Еспресо.TV.

"Мы даем этим людям, которые сегодня называют себя властью, мы даем им небольшой срок - мы даем им 10 суток. Если за это время все требования Штаба Сопротивления Капитуляции, Движения сопротивления не будут в полном объеме гарантированы на законодательном уровне, то мы говорим им простые вещи: время маршей прошло, здесь сегодня десятки и десятки тысяч людей, эти люди могут выходить (количеством - ред.) сто тысяч, миллион и так далее, но если власть не слышит, значит надо переходить к другим действиям", - пояснил политик.

"Мы найдем варианты гражданского сопротивления населения по всей стране и мы заставим делать власть, что хочет и требует нация, а нация требует силы, единства, сосредоточенности и окончательной победы", - подчеркнул Белецкий.

В частности, по его словам, речь идет о недопустимости сдачи украинских территорий, которым, по его словам, является "разведения сил" на линии фронта, а также о недопустимости "так называемых выборов в "Л-ДНР", легализирующих власть сепаратистов и террористов" и "особого статуса для Донецкой и Луганской областей, фактической федерализации страны и начала развала страны изнутри".

Кроме того, если нынешняя украинская власть, добавил он, все же отдаст приказ об отступлении на Донбассе, там сразу появятся вооруженные добровольческие подразделения.

"Здесь выступали ребята-добровольцы и у нас уже прямой контакт (с ними - ред.). Если власть где-то будет отводить (войска - ред.), то я могу ответственно дать слово всем, что сотни и тысячи добровольцев зайдут на любую разведенную территорию и будут удерживать наши земли.

Мы выполняли эту обязанность в 2014 году. Нас никто не звал. У нас не было никаких должностей. Мы не получали зарплату и не знали, на самом деле, в начале, где взять оружие.

Тогда мы выполнили свой долг. Мы готовы его выполнить и сегодня", - сказал Белецкий.