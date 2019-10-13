Зеленский сказал, что плана возвращения Донбасса нет, а есть цель дойти до Нормандского формата, - глава ветеранской организации о разговоре с президентом
Об этом заявил глава ВОО "Ветеранское братство" Дмитрий Шатровский во время заседания оргкомитета по подготовке общественного празднования Дня Защитника Украины (14 октября) и запланированного в этот день уже второго всенародного вече "Остановим капитуляцию!", Передает Еспресо.TV .
По его словам, такой вывод был сделан им после личной встречи и общения с главой государства.
"Я спросил у главнокомандующего, какую стратегию он имеет, что мы будем делать с оккупированными территориями: или воевать за них, или сдаваться, или какой-то другой план. Я ожидал хотя бы на какое-то понимание, но президент сказал, что плана как такового нет, сейчас единственная цель - дойти до Нормандского формата, а там посмотрим, будет как будет ", - рассказал Шатровский.
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