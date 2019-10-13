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Espreso.tvОбществоЗеленский сказал, что плана возвращения Донбасса нет, а есть цель дойти до Нормандского формата, - глава ветеранской организации о разговоре с президентом

Зеленский сказал, что плана возвращения Донбасса нет, а есть цель дойти до Нормандского формата, - глава ветеранской организации о разговоре с президентом

Владимир Зеленский не имеет четкого плана относительно оккупированных территорий

Об этом заявил глава ВОО "Ветеранское братство" Дмитрий Шатровский во время заседания оргкомитета по подготовке общественного празднования Дня Защитника Украины (14 октября) и запланированного в этот день уже второго всенародного вече "Остановим капитуляцию!", Передает Еспресо.TV .

По его словам, такой вывод был сделан им после личной встречи и общения с главой государства.

"Я спросил у главнокомандующего, какую стратегию он имеет, что мы будем делать с оккупированными территориями: или воевать за них, или сдаваться, или какой-то другой план. Я ожидал хотя бы на какое-то понимание, но президент сказал, что плана как такового нет, сейчас единственная цель - дойти до Нормандского формата, а там посмотрим, будет как будет ", - рассказал Шатровский.

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