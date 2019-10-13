 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский сейчас не должен встречаться с Путиным. Он не готов, - Бессмертный

Зеленский сейчас не должен встречаться с Путиным. Он не готов, - Бессмертный

Зеленский в Вашингтоне
Мышление, мимика и жесты президента Владимира Зеленского, его эмоции, которые заметны на встречах с иностранными лидерами, а также имеющийся у него уровень осведомленности в международном праве и понимание сложностей переговорного процесса со страной-агрессором, свидетельствуют о том, что ему не следует спешить проводить встречу с Владимиром Путиным

Об этом украинский политик и дипломат, бывший представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Безсмертный заявил в интервью Цензор.НЕТ , передает Еспресо.TV .

"В нынешней ситуации это опасно. Объясню почему. Зеленский не готов сегодня к разговору с Путиным. И я это вижу", - отметил он.

По словам Бессмертного, на это указывает, в частности, ситуация с последним крупным обменом военнопленными в формате "35 на 35".

"Как могли моряков менять на убийц? Я не понимаю. При том, что есть решение суда", - подчеркнул дипломат.

На замечание, что Россия "плевать хотела" на все судебные решения, Бессмертный ответил:

"Плевать может кто угодно на что угодно. Только поймите одно - это Россия, которая живет по своим диким законам, а это Украина, которая уважает международное право, учится уважать международное право и ценить жизнь людей. Это первое.

И второе: в вопросах примирения в войне надо всегда помнить - агрессор должен быть наказан. Наказан. Тогда он не будет продолжать агрессию. А что происходит? Мы любой ценой готовы помириться. Чтобы что? Чтобы стимулировать агрессию? Чтобы будоражить аппетиты агрессора? ».

Читайте также: Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине

К тому же, отметил Бессмертный, показательная чрезмерная открытость Зеленского вредит как ему, так и интересам Украины, поскольку накануне встречи с Путиным россияне "прочитывают" его характер и внутреннее состояние.

"Вот заваливание в кресло, почесывание уха, эти руки (в "замке". - ред.) - это ответы. Человек опытный сразу знает, что это значит... То, что было сделано (Зеленским, - ред.), оно уже "прочитано" Путиным. и в Париже, если это не изменится, и Зеленский не станет Президентом, он пожалеет, что он такой ценой достиг этой встречи", - пояснил Бессмертный.

"Люди, которые работают с Зеленским (имиджмейкеры, советники - ред.), явно этого не понимают и упускают", - считает политик.

Поэтому, если в Париже глава государства сможет "сыграть роль", это будет замечательно, а если ему не дадут такой возможности и он "проявит слабость", как с Дональдом Трампом, он проиграет.

"Я когда видел видеосъемку и фото этой встречи президента Зеленского и президента Трампа, мне просто жалко было нашего президента. Потому что было видно, что ему не комфортно", - добавил Бессмертный.

"Нам нужен президент Зеленский, а не Зеленский-президент", - подытожил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

13 октября, 2019 воскресенье

12 октября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать