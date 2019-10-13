Зеленский сейчас не должен встречаться с Путиным. Он не готов, - Бессмертный

13 октября, 2019, 20:34

Мышление, мимика и жесты президента Владимира Зеленского, его эмоции, которые заметны на встречах с иностранными лидерами, а также имеющийся у него уровень осведомленности в международном праве и понимание сложностей переговорного процесса со страной-агрессором, свидетельствуют о том, что ему не следует спешить проводить встречу с Владимиром Путиным

Об этом украинский политик и дипломат, бывший представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Безсмертный заявил в интервью Цензор.НЕТ , передает Еспресо.TV .

"В нынешней ситуации это опасно. Объясню почему. Зеленский не готов сегодня к разговору с Путиным. И я это вижу", - отметил он.

По словам Бессмертного, на это указывает, в частности, ситуация с последним крупным обменом военнопленными в формате "35 на 35".

"Как могли моряков менять на убийц? Я не понимаю. При том, что есть решение суда", - подчеркнул дипломат.

На замечание, что Россия "плевать хотела" на все судебные решения, Бессмертный ответил:

"Плевать может кто угодно на что угодно. Только поймите одно - это Россия, которая живет по своим диким законам, а это Украина, которая уважает международное право, учится уважать международное право и ценить жизнь людей. Это первое.

И второе: в вопросах примирения в войне надо всегда помнить - агрессор должен быть наказан. Наказан. Тогда он не будет продолжать агрессию. А что происходит? Мы любой ценой готовы помириться. Чтобы что? Чтобы стимулировать агрессию? Чтобы будоражить аппетиты агрессора? ».

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К тому же, отметил Бессмертный, показательная чрезмерная открытость Зеленского вредит как ему, так и интересам Украины, поскольку накануне встречи с Путиным россияне "прочитывают" его характер и внутреннее состояние.

"Вот заваливание в кресло, почесывание уха, эти руки (в "замке". - ред.) - это ответы. Человек опытный сразу знает, что это значит... То, что было сделано (Зеленским, - ред.), оно уже "прочитано" Путиным. и в Париже, если это не изменится, и Зеленский не станет Президентом, он пожалеет, что он такой ценой достиг этой встречи", - пояснил Бессмертный.

"Люди, которые работают с Зеленским (имиджмейкеры, советники - ред.), явно этого не понимают и упускают", - считает политик.

Поэтому, если в Париже глава государства сможет "сыграть роль", это будет замечательно, а если ему не дадут такой возможности и он "проявит слабость", как с Дональдом Трампом, он проиграет.

"Я когда видел видеосъемку и фото этой встречи президента Зеленского и президента Трампа, мне просто жалко было нашего президента. Потому что было видно, что ему не комфортно", - добавил Бессмертный.

"Нам нужен президент Зеленский, а не Зеленский-президент", - подытожил он.