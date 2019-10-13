Зеленского в Ростов не пустят. У него земля будет гореть под ногами, - Виталий Портников

13 октября, 2019, 12:44

Об этом 12 октября 2019 года заявил известный журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в программе "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV .

"В России есть простая цель - дестабилизировать Украину. И Зеленского она просто хочет использовать как инструмент этой дестабилизации. Он стремится к встречи с Путиным. Значит, "мы (Россия - ред.) должны продиктовать ему такое количество условий, которые вызовут эту дестабилизацию ". Вот эти протесты. Россия хочет увеличения этих протестов. Она будет делать все возможное, чтобы столкнуть власть и народ, она будет искать среди украинских силовиков тех, кто будет стрелять в народ. И Вы спросите: "Зачем?". И я Вам отвечу : потому что во время предыдущего Майдана Россия откусила Крым и часть Донбасса, а хотела все Восток. Так вот сейчас план прост - довести ситуацию, чтобы спокойно забрать этот Восток ", - пояснил он.

По словам Портникова, пока Кремль последовательно воплощает в жизнь свой план по дальнейшему захвату украинских земель.

"Это (предварительные условия встречи в Париже, которые Путин одна за другой выдвигает Зеленскому - ред.) не для того, чтобы встретиться в нормандском формате, это не для того чтобы договориться о мире. России не нужен никакой мир. Это для того, чтобы вызвать здесь такую дестабилизацию, которая позволит России забрать всю территорию Украины до Днепра. И это план, который есть в Кремле ", - отметил журналист.

Как отметил Портников, чтобы этот план не был воплощен в жизнь, украинской власти "не надо выполнять условия Владимира Путина".

"У Владимира Зеленского не может быть желания встретиться с Владимиром Путиным. Пусть он встретится с украинским народом, пусть придет на Майдан к протестующим. Пусть он станет человеком, который защищает суверенитет своей страны. Пусть он поймет, что Путин готовит для него ловушку, из которой он никогда не выберется. Потому что, когда здесь будет гореть земля, ни один человек, который будет отвечать за этот пожар, ни в какой Ростов не убежит. Это Януковича в Ростове приняли. Зеленского не примут. Он для Путина враг. Он останется здесь с нами. Поэтому пусть он будет нашим союзником, а не человеком, который мечтает понравиться неизвестно кому неизвестно для чего ", - сказал публицист.