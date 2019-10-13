Из-за военной операции Турции в Сирии беженцами стали 130 тысяч человек
13 октября, 2019, 16:11
В Организации Объединенных Наций заявили, что в результате военной операции Турции в Сирии свои дома были вынуждены покинуть более 130 тысяч человек
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Более 130 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за боев вокруг городов Рас аль-Эйн и Тель-Абьяд на северо-востоке Сирии, где Турция начала наступление на курдские силы.
Гуманитарное агентство организации сообщило, что количество людей, которые будут нуждаться в помощи и защите в связи с наступлением, может вырасти до 400 тысяч.
- Напомним, что наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября.
- Согласно официальной позицией Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
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