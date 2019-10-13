Из-за военной операции Турции в Сирии беженцами стали 130 тысяч человек

13 октября, 2019, 16:11

В Организации Объединенных Наций заявили, что в результате военной операции Турции в Сирии свои дома были вынуждены покинуть более 130 тысяч человек

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Более 130 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за боев вокруг городов Рас аль-Эйн и Тель-Абьяд на северо-востоке Сирии, где Турция начала наступление на курдские силы.

Гуманитарное агентство организации сообщило, что количество людей, которые будут нуждаться в помощи и защите в связи с наступлением, может вырасти до 400 тысяч.