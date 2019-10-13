Из-за антипрезидентских волнений в Эквадоре ввели комендантский час
13 октября, 2019, 09:54
Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны Кито комендантский час из-за протестов
Об этом он сообщил вечером в субботу, 12 октября 2019 года, в своем Тwitter, передает Еспресо.TV.
"Я приказал ввести комендантский час и провести милитаризацию в метрополии Кит", - заявил президент.
Он добавил, что это должно помочь правоохранительным органам противостоять "проявлениям насилия, которые нельзя стерпеть".
He dispuesto el toque de queda y la militarización del DMQuito y valles. Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia.- Lenín Moreno (@Lenin) 12 октября 2019 г.
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