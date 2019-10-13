Из-за антипрезидентских волнений в Эквадоре ввели комендантский час

13 октября, 2019, 09:54

Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны Кито комендантский час из-за протестов

Об этом он сообщил вечером в субботу, 12 октября 2019 года, в своем Тwitter, передает Еспресо.TV.

"Я приказал ввести комендантский час и провести милитаризацию в метрополии Кит", - заявил президент.

Он добавил, что это должно помочь правоохранительным органам противостоять "проявлениям насилия, которые нельзя стерпеть".