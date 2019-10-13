На "выборах" в ОРДЛО у ОБСЕ будут наблюдатели только на трети участков, - Белецкий
13 октября, 2019, 10:51
Наблюдатели ОБСЕ не смогут гарантировать честных выборов на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей
Об этом заявил глава партии "Национальный корпус", первый командир добровольческого батальона "Азов" Андрей Белецкий, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу партии.
"У меня была неформальная встреча с представителями ОБСЕ и они говорят, что могут предоставить около 800 наблюдателей на 2300 участков, то есть один наблюдатель на три участка", - отметил лидер "Нацкорпуса".
Кроме того, как отметил политик, большинство этих наблюдателей - "это так называемые" носители языка "- русские, белорусы, казахи".
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