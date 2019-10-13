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Espreso.tvМирВо время "климатических" протестов в Лондоне полиция схватила принцессу Бельгии

Во время "климатических" протестов в Лондоне полиция схватила принцессу Бельгии


фото: ukrinform.ua
В Лондоне во время акции против изменений климата полиция задержала принцессу Бельгии Марию-Эсмеральду

Об этом со ссылкой на The Telegraph сообщает "Укринформ" .

63-летнюю дочь короля Леопольда III задержали офицеры полиции на Трафальгарской площади, но затем освободили без предъявления обвинения 11 октября.

Документ об освобождении после задержания полицией, который распространяется в сети, содержит фамилию принцессы, а в качестве ее адреса указана ее собственность в размере 6 млн фунтов в городе Камден, что неподалеку от Лондона.

Всего более 1,1 тыс. протестующих из движения Extinction Rebellion, которые пообещали парализовать жизнь Лондона на две недели, были арестованы начиная с 7 октября.

Протестующие ставили палатки по всей столице Великобритании, в том числе на Трафальгарской площади, перекрывая основные автодороги.

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