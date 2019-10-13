Верю, что 14 октября горячие сердца не омрачат здравого смысла, - Зеленский об акциях протеста в Покрова

13 октября, 2019, 20:47

"Верю, что в этот день горячие сердца не омрачат здравого смысла. Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения . Завтра - наш украинский национальный праздник. Давайте в этот день не делать своими же руками "подарков" для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными ", - написал Зеленский .

Также президент Украины обратился к силовикам и призвал их уважать право граждан на мирный протест.

"Я призываю каждого представителя сил правопорядка уважать конституционное право граждан на мирный протест. Гарантировать их безопасность. Завтра вы должны показать, что вы - силы правопорядка демократического, европейского образца", - призвал Зеленский.