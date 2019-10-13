В США арестовали еще одного предпринимателя из Одессы, - СМИ

13 октября, 2019, 10:17

В деле Фрумана и Парнаса в Соединенных Штатах арестовали еще одного бизнесмена украинского происхождения - 46-летнего Андрея Кукушкина

Кукушкин родом из Одессы, в последнее время проживал в Москве, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую газету Думская.net .

Его, как Парнаса с Фруманом, подозревают в сговоре с целью скрыть источник происхождения взносов в избирательные кампании двух кандидатов на политические должности в американском штате Невада.

Ожидается, что Кукушкина доставят в Нью-Йорк для предъявления обвинений.

В тексте обвинения говорится, что в июле 2018 года обвиняемые (еще одним из них является американец Дэвид Коррейя) вступили в сговор, чтобы основать бизнес с рекреационной марихуаны, который бы финансировался иностранным гражданином и через который оплачивались их лоббистские усилия. При этом они скрывали имя инвестора - как пояснил Кукушкин, "из-за его российского происхождения и паранойи вокруг этого".

В начале деятельности бизнесмен перевел $ 1 млн на счета кампании из-за рубежа.

Отчитываясь, Парнас и Фруман выслали ему фотографии с американскими политиками. Далее бизнесмен пересылал по $ 10 тыс. на пожертвования разным кандидатам.

"Хотя по документам можно предположить, что обвиняемые намеревались реально заниматься бизнесом с марихуаной, но дело не пошло", - отмечается в материале.