В сети напомнили, что Портнов и Лукаш официально заявляли во время массовых расстрелов на Майдане
13 октября, 2019, 12:11
Общественный активист, один из лидеров проукраинской среды Одессы Сергей Стерненко обнародовал запись заявлений Андрея Портнова и Елены Лукаш, датированные 19 февраля 2014 года
Видео опубликованного на его канале в YouTube .
"... На второй день после начала массовых расстрелов Небесной Сотни", - отмечает Стерненко.
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