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Espreso.tvОбществоВ сети напомнили, что Портнов и Лукаш официально заявляли во время массовых расстрелов на Майдане

В сети напомнили, что Портнов и Лукаш официально заявляли во время массовых расстрелов на Майдане

Общественный активист, один из лидеров проукраинской среды Одессы Сергей Стерненко обнародовал запись заявлений Андрея Портнова и Елены Лукаш, датированные 19 февраля 2014 года

Видео опубликованного на его канале в YouTube .

"... На второй день после начала массовых расстрелов Небесной Сотни", - отмечает Стерненко.

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