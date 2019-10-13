В Польше прошли парламентские выборы: результаты экзит-полов

13 октября, 2019, 22:42

По результатам экзит-полов на парламентских выборах в Польше уверенно побеждает партия "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского

Об этом сообщает "Укринформ" .

Согласно обнародованным данным экзит-пола, проведенного центром Ipsos для польских телеканалов TVN24, Polsat, TVP Info, за "Право и Справедливость" (PiS) отдали свои голос 43,6% избирателей.

За ближайших преследователей - либеральную "Гражданскую коалицию" - проголосовали 27,4% поляков.

В парламент также попадают польские левые из Союза демократической коалиции (11,9%), которых не было в нынешнем составе.

Пятипроцентный избирательный барьер предварительно также преодолевают консервативная "Польская коалиция" - 9,6% и националистическая "Конфедерация" - 6,4%, которая также впервые попадает в парламент.

По предварительным оценкам, явка на выборах в Польше составила 61,1%.

Если официальные результаты выборов совпадут результатам экзит-пола, то PiS снова будет однопартийное большинство в Сейме и самостоятельно сформирует правительство страны.