В Польше прошли парламентские выборы: результаты экзит-полов
Об этом сообщает "Укринформ" .
Согласно обнародованным данным экзит-пола, проведенного центром Ipsos для польских телеканалов TVN24, Polsat, TVP Info, за "Право и Справедливость" (PiS) отдали свои голос 43,6% избирателей.
За ближайших преследователей - либеральную "Гражданскую коалицию" - проголосовали 27,4% поляков.
В парламент также попадают польские левые из Союза демократической коалиции (11,9%), которых не было в нынешнем составе.
Пятипроцентный избирательный барьер предварительно также преодолевают консервативная "Польская коалиция" - 9,6% и националистическая "Конфедерация" - 6,4%, которая также впервые попадает в парламент.
По предварительным оценкам, явка на выборах в Польше составила 61,1%.
Если официальные результаты выборов совпадут результатам экзит-пола, то PiS снова будет однопартийное большинство в Сейме и самостоятельно сформирует правительство страны.
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