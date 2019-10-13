В оккупированном Севастополе появились граффити #Crimea_first

13 октября, 2019, 11:29

В разных местах захваченного Россией украинского Крымского полуострова с недавних пор можно увидеть цветные надписи # Сrimea_first ( "Сначала Крым")

Об этом сообщается на Facebook-странице созданного на материковой Украине движения "Общество будущего", которое выступило с инициативой проведения флешмоба #crimea_first.

В подтверждение приводятся соответствующие фотографии Севастополя.

"Сейчас изучаем фото с других городов Крыма", - отмечается в материале.

Движение "Общество будущего" настаивает на обязательном включении вопроса освобождения Крыма как первоочередного в переговорах с Западом и странами-агрессором.

"Граждане прямо и открыто, а главное, мирно заявляют, чего они хотят. С таким мнением будут считаться и за рубежом.

В международных договоренностях Украины важна последовательность выполнения пунктов. Международное сообщество хочет мира, реинтеграции, снижения военного противостояния, снятия санкций?

Выборы на Донбассе - сразу после выборов в Крыму! Все как и обещали на Западе все пять лет. Сначала Крым и выборы с украинскими партиями, наблюдателями и полицией ", - отмечается в их обращении.