В оккупированном Севастополе появились граффити #Crimea_first
Об этом сообщается на Facebook-странице созданного на материковой Украине движения "Общество будущего", которое выступило с инициативой проведения флешмоба #crimea_first.
В подтверждение приводятся соответствующие фотографии Севастополя.
"Сейчас изучаем фото с других городов Крыма", - отмечается в материале.
Движение "Общество будущего" настаивает на обязательном включении вопроса освобождения Крыма как первоочередного в переговорах с Западом и странами-агрессором.
"Граждане прямо и открыто, а главное, мирно заявляют, чего они хотят. С таким мнением будут считаться и за рубежом.
В международных договоренностях Украины важна последовательность выполнения пунктов. Международное сообщество хочет мира, реинтеграции, снижения военного противостояния, снятия санкций?
Выборы на Донбассе - сразу после выборов в Крыму! Все как и обещали на Западе все пять лет. Сначала Крым и выборы с украинскими партиями, наблюдателями и полицией ", - отмечается в их обращении.
- В понедельник, 14 октябрем 2019 года, неравнодушные граждане устроят акцию в поддержку территориальной целостности Украины вблизи КПВВ "Чонгар" , что на въезде во временно оккупированный русскими украинский полуостров Крым.
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