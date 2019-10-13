В Лондоне взяли под стражу бельгийскую принцессу
13 октября, 2019, 11:10
В Лондоне полицейские арестовали бельгийскую принцессу Марию-Эсмеральду, дочь короля Леопольда III, которая принимала участие в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Telegraph .
63-летнюю принцессу сопроводили в полицейский фургон, где она провела 5 часов.
Позже ее отпустили без предъявления обвинений.
Начиная с понедельника, британская полиция арестовала 1300 человек, участвовавших в протестах против изменений климата.
Справка
Экодвижение Extinction Rebellion ( "Восстание против вымирания") организует во всем мире демонстрации с призывами к более активной борьбе с глобальным потеплением.
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