В Лондоне взяли под стражу бельгийскую принцессу

13 октября, 2019, 11:10

В Лондоне полицейские арестовали бельгийскую принцессу Марию-Эсмеральду, дочь короля Леопольда III, которая принимала участие в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Telegraph .

63-летнюю принцессу сопроводили в полицейский фургон, где она провела 5 часов.

Позже ее отпустили без предъявления обвинений.

Начиная с понедельника, британская полиция арестовала 1300 человек, участвовавших в протестах против изменений климата.

Справка

Экодвижение Extinction Rebellion ( "Восстание против вымирания") организует во всем мире демонстрации с призывами к более активной борьбе с глобальным потеплением.