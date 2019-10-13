В Киеве под колесами авто погиб велосипедист
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Как рассказал Вартовим.Еспресо водитель автомобиля Fiat Doblo, он заезжал на улицу Академика Заболотного с Днепропетровского шоссе и пытался перестроиться с правого ряда левее - во вторую полосу.
Вдруг автомобиль перед ним резко принял вправо и он увидел перед собой велосипедиста, который двигался между первой и второй полосами. Водитель применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
Пострадавшего велосипедиста доставили в больницу с тяжелыми травмами, однако по дороге он скончался в карете скорой помощи. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии. В результате ДТП образовалась пробка на улице Заболотного в направлении Столичного шоссе.
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