В Киеве под колесами авто погиб велосипедист

13 октября, 2019, 19:47

В Голосеевском районе столицы на улице Заболотного произошло ДТП, в котором погиб велосипедист

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Как рассказал Вартовим.Еспресо водитель автомобиля Fiat Doblo, он заезжал на улицу Академика Заболотного с Днепропетровского шоссе и пытался перестроиться с правого ряда левее - во вторую полосу.

Вдруг автомобиль перед ним резко принял вправо и он увидел перед собой велосипедиста, который двигался между первой и второй полосами. Водитель применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Пострадавшего велосипедиста доставили в больницу с тяжелыми травмами, однако по дороге он скончался в карете скорой помощи. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии. В результате ДТП образовалась пробка на улице Заболотного в направлении Столичного шоссе.