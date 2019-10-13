В Киеве неизвестные на улице расстреляли мужчину

13 октября, 2019, 21:01

В Шевченковском районе столицы неизвестные на улице Дегтяревской расстреляли мужчину

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве в Шевченковском районе произошло чрезвычайное происшествие. Прохожие на улице Дегтяревской нашли окровавленное тело мужчины с огнестрельными ранениями. Раненого госпитализировали в больницу, однако, к сожалению, он умер - врачи оказались бессильны.

На месте инцидента работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, также там присутствовал начальник ГУНП г. Киева Андрей Крищенко.

По предварительным данным, двое мужчин совершили несколько выстрелов в потерпевшего и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Toyota Camry черного цвета. В городе введен план "Сирена" по розыску и задержанию преступников. Наряды полиции ориентированы на розыск и задержание похожих автомобилей.