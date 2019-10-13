В Киеве неизвестные на улице расстреляли мужчину
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В Киеве в Шевченковском районе произошло чрезвычайное происшествие. Прохожие на улице Дегтяревской нашли окровавленное тело мужчины с огнестрельными ранениями. Раненого госпитализировали в больницу, однако, к сожалению, он умер - врачи оказались бессильны.
На месте инцидента работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, также там присутствовал начальник ГУНП г. Киева Андрей Крищенко.
По предварительным данным, двое мужчин совершили несколько выстрелов в потерпевшего и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Toyota Camry черного цвета. В городе введен план "Сирена" по розыску и задержанию преступников. Наряды полиции ориентированы на розыск и задержание похожих автомобилей.
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