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Espreso.tvКриминалВ Киеве неизвестные на улице расстреляли мужчину

В Киеве неизвестные на улице расстреляли мужчину

В Шевченковском районе столицы неизвестные на улице Дегтяревской расстреляли мужчину

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве в Шевченковском районе произошло чрезвычайное происшествие. Прохожие на улице Дегтяревской нашли окровавленное тело мужчины с огнестрельными ранениями. Раненого госпитализировали в больницу, однако, к сожалению, он умер - врачи оказались бессильны.

На месте инцидента работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, также там присутствовал начальник ГУНП г. Киева Андрей Крищенко.

По предварительным данным, двое мужчин совершили несколько выстрелов в потерпевшего и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Toyota Camry черного цвета. В городе введен план "Сирена" по розыску и задержанию преступников. Наряды полиции ориентированы на розыск и задержание похожих автомобилей.

 

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