В Киеве мотоциклист столкнулся сразу с двумя авто

13 октября, 2019, 20:12

В Подольском районе столицы произошло ДТП с участием мотоциклиста и двух автомобилей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

На Набережно-Рыбальской перед перекрестком с улицей Электриков произошло столкновение автомобилей Renault Laguna и Peugeot Partner с мотоциклом.

Механизм аварии пока неизвестен - его устанавливают правоохранители. По предварительным данным, пострадавшего байкера госпитализировали медики "скорой". Степень вины каждого из участников аварии установит следствие.