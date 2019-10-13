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Espreso.tvКриминалВ Киеве мотоциклист столкнулся сразу с двумя авто

В Киеве мотоциклист столкнулся сразу с двумя авто

В Подольском районе столицы произошло ДТП с участием мотоциклиста и двух автомобилей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

На Набережно-Рыбальской перед перекрестком с улицей Электриков произошло столкновение автомобилей Renault Laguna и Peugeot Partner с мотоциклом.

Механизм аварии пока неизвестен - его устанавливают правоохранители. По предварительным данным, пострадавшего байкера госпитализировали медики "скорой". Степень вины каждого из участников аварии установит следствие.

 

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