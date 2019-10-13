В Чикаго превзошли "вечный" мировой рекорд по марафону

13 октября, 2019, 22:25

13 октября в Чикаго кенийская легкоатлетка Бригит Косгей установила новый мировой рекорд на марафонской дистанции, который удерживался 16 лет

Об этом сообщает Международная федерация легкой атлетики в twitter.

Бригид Косгей выиграла марафон в Чикаго (США) с мировым рекордом, среди мужчин первым стал ее соотечественник Лоренс Черони.

Косгей пробежала дистанцию за 2 ч. 14,04 мин. и превзошла достижение британки Полы Рэдклифф, который был установлен на Лондонском марафоне в 2003 году (2.15,25).

The moment history was made by Brigid Kosgei. 2:14:04. pic.twitter.com/afABYGC9td - Abbott WMMajors (@WMMajors) October 13 2019