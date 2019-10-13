В Чикаго превзошли "вечный" мировой рекорд по марафону
13 октября, 2019, 22:25
13 октября в Чикаго кенийская легкоатлетка Бригит Косгей установила новый мировой рекорд на марафонской дистанции, который удерживался 16 лет
Об этом сообщает Международная федерация легкой атлетики в twitter.
Бригид Косгей выиграла марафон в Чикаго (США) с мировым рекордом, среди мужчин первым стал ее соотечественник Лоренс Черони.
Косгей пробежала дистанцию за 2 ч. 14,04 мин. и превзошла достижение британки Полы Рэдклифф, который был установлен на Лондонском марафоне в 2003 году (2.15,25).
The moment history was made by Brigid Kosgei. 2:14:04. pic.twitter.com/afABYGC9td- Abbott WMMajors (@WMMajors) October 13 2019
- Напомним, 12 октября знаменитый кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге стал первым в мире человеком, который одолел марафон быстрее, чем за 2 часа.
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