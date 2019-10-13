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Espreso.tvСпортВ Чикаго превзошли "вечный" мировой рекорд по марафону

В Чикаго превзошли "вечный" мировой рекорд по марафону


фото: twitter
13 октября в Чикаго кенийская легкоатлетка Бригит Косгей установила новый мировой рекорд на марафонской дистанции, который удерживался 16 лет

Об этом сообщает Международная федерация легкой атлетики в twitter.

Бригид Косгей выиграла марафон в Чикаго (США) с мировым рекордом, среди мужчин первым стал ее соотечественник Лоренс Черони.

Косгей пробежала дистанцию за 2 ч. 14,04 мин. и превзошла достижение британки Полы Рэдклифф, который был установлен на Лондонском марафоне в 2003 году (2.15,25).

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