Украинский гимнаст Радивилов получил медаль чемпионата мира
13 октября, 2019, 16:24
Украинец Игорь Радивилов выиграл бронзовую награду в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Германии
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в facebook.
В Штутгарте Игорь Радивилов набрал в финальных соревнованиях 14,749 балла и уступил двум россиянам. Чемпионом мира стал Никита Нагорный (14,966), серебро получил Артур Далалоян (14,933).
- Напомним, 11 октября другой украинский гимнаст Олег Верняев стал чемпионом мира в упражнениях на параллельных брусьях , также на его счету первая в карьере бронза ЧМ в абсолютном первенстве.
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