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Espreso.tvСпортУкраинский гимнаст Радивилов получил медаль чемпионата мира

Украинский гимнаст Радивилов получил медаль чемпионата мира


фото: REUTERS
Украинец Игорь Радивилов выиграл бронзовую награду в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Германии

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в facebook.

В Штутгарте Игорь Радивилов набрал в финальных соревнованиях 14,749 балла и уступил двум россиянам. Чемпионом мира стал Никита Нагорный (14,966), серебро получил Артур Далалоян (14,933).

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