Украина и Турция запускают производство боевых беспилотников
13 октября, 2019, 13:13
Украина и частная турецкая компания Baykar Makina подписали контракт о создании совместного предприятия, которое будет строить боевые беспилотники
Об этом в эфире Радио НВ сообщил генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Абромавичюс, передает Еспресо.TV.
"Первое совместное предприятие с иностранцами мы подписали лишь месяц назад. Это с мощным, очень современным турецким частным производителем боевых беспилотников. Я как раз был на заводе полторы недели назад. Мы создаем совместное предприятие - наши двигатели, их все остальное - и станем эксклюзивным поставщиком таких боевых дронов ", - пояснил он.
По его словам, вес беспилотников будет достигать тонны.
Аппараты будут выполнять функции высокоточного оружия.
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