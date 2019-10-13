Украина и Турция запускают производство боевых беспилотников

13 октября, 2019, 13:13

Украина и частная турецкая компания Baykar Makina подписали контракт о создании совместного предприятия, которое будет строить боевые беспилотники

Об этом в эфире Радио НВ сообщил генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Абромавичюс, передает Еспресо.TV.

"Первое совместное предприятие с иностранцами мы подписали лишь месяц назад. Это с мощным, очень современным турецким частным производителем боевых беспилотников. Я как раз был на заводе полторы недели назад. Мы создаем совместное предприятие - наши двигатели, их все остальное - и станем эксклюзивным поставщиком таких боевых дронов ", - пояснил он.

По его словам, вес беспилотников будет достигать тонны.

Аппараты будут выполнять функции высокоточного оружия.