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Espreso.tvЭкономикаУкраина и Турция запускают производство боевых беспилотников

Украина и Турция запускают производство боевых беспилотников

Украина и частная турецкая компания Baykar Makina подписали контракт о создании совместного предприятия, которое будет строить боевые беспилотники

Об этом в эфире Радио НВ сообщил генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Абромавичюс, передает Еспресо.TV.

"Первое совместное предприятие с иностранцами мы подписали лишь месяц назад. Это с мощным, очень современным турецким частным производителем боевых беспилотников. Я как раз был на заводе полторы недели назад. Мы создаем совместное предприятие - наши двигатели, их все остальное - и станем эксклюзивным поставщиком таких боевых дронов ", - пояснил он.

По его словам, вес беспилотников будет достигать тонны.

Аппараты будут выполнять функции высокоточного оружия.

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