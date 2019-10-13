Украина направила Турции ноту протеста из-за встречи Эрдогана с Поклонской
13 октября, 2019, 15:35
Министерство иностранных дел Украины направило Турции ноту протеста из-за встречи президента Турции Реджепа Эрдогана с депутатами Госдумы от оккупированного Крыма
Об этом сообщает МИД Украины.
"Информация о встрече президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство", - говорится в заявлении МИД Украины.
12 октября депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Наталья Поклонская сообщила, что приняла участие в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и развитию региональных связей в Стамбуле и пожала руку президенту Турции Реджепу Эрдогану.
В российской делегации был еще один депутат от аннексированного Крыма - Руслан Бельбек.
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