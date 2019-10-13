 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирУкраина направила Турции ноту протеста из-за встречи Эрдогана с Поклонской

Украина направила Турции ноту протеста из-за встречи Эрдогана с Поклонской


фото: facebook
Министерство иностранных дел Украины направило Турции ноту протеста из-за встречи президента Турции Реджепа Эрдогана с депутатами Госдумы от оккупированного Крыма

Об этом сообщает МИД Украины.

"Информация о встрече президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство", - говорится в заявлении МИД Украины.

12 октября депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Наталья Поклонская сообщила, что приняла участие в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и развитию региональных связей в Стамбуле и пожала руку президенту Турции Реджепу Эрдогану.

В российской делегации был еще один депутат от аннексированного Крыма - Руслан Бельбек.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

13 октября, 2019 воскресенье

12 октября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать